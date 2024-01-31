مندوب فلسطين: إسرائيل تفرض حصارًا على غزة.. وتسبب مجاعة بين النازحين

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل التي تثق بإفلاتها من العقاب تشن حربًا من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة منذ 4 أشهر، ويجب وقف ذلك.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعا إلى حماية المدنيين في قطاع غزة فضلا عن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في كامل قطاع غزة، ولكن مازالت إسرائيل تستمر في استهدافهم وتواصل اعتداءاتها الجماعية العشوائية.

فرض الحصار

وتابع، أن إسرائيل تستمر في فرض الحصار على القطاع والتسبب في مجاعة وخلق ظروفا تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الأطفال، مشددا أن كلا من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دعا إلى وقف التحريض على ارتكاب الفظائع، علاوة على مساءلة المسئولين عن هذا التحريض.