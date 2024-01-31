مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة

يعرض المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي، عقده الأول مع برشلونة في عام 2000 في مزاد علني في دار المزادات البريطانية بونهامز.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية أن المزاد سيقام خلال الفترة بين 18 و27 مارس المقبل، ومن المتوقع أن يتراوح سعر المنديل بين 300 ألف جنيه إسترليني و500 ألف جنيه إسترليني.

واحتفظ هوراسيو جاجيولي ممثل ليونيل ميسي في ذلك الوقت بهذا المنديل في خزنة.

ويحمل هذا المنديل توقيع النجم الأرجنتيني وكذلك كارليس ريكساتش السكرتير الفني لنادي برشلونة في ذلك الوقت، وجوسيب ماريا مينجويلا مكتشف المواهب الذي كان وراء اختيار ميسي.

ووقع ميسي على هذا المنديل ببلوغه 13 عاما، عندما انضم إلى أكاديمية برشلونة قادما من نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في عام 2000.

ورحل الفائز بكأس العالم الأخيرة 2022 في قطر عن برشلونة، لينتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021 قبل أن ينضم لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الماضي.