أمريكا تقصف صاروخا للحوثيين يستعد للانطلاق ضد طائراتها

اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سريعة لتحييد صاروخ أرض جو يعتقد أنه في أيدي الحوثيين في اليمن. وتهدف العملية، التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، إلى إحباط تهديد وشيك كان يشكله الصاروخ على الطائرات الأمريكية.

تعرفت القوات الأمريكية، خلال المراقبة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، على الصاروخ واعتبرته في مرحلة الإعداد للإطلاق. وتعكس هذه الخطوة التوترات المستمرة والوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.

ويؤكد البيان الرسمي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية على الطابع الفوري للتهديد الذي تتعرض له الطائرات الأمريكية، وهو ما يبرر الضربة الاستباقية. وتتكشف هذه الحادثة على خلفية الصراع الأوسع في اليمن، حيث انخرط الحوثيون في صراع طويل الأمد ضد الحكومة اليمنية وحلفائها.