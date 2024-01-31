عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تقصف صاروخا للحوثيين يستعد للانطلاق ضد طائراتها

صدى البلد

اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سريعة لتحييد صاروخ أرض جو يعتقد أنه في أيدي الحوثيين في اليمن. وتهدف العملية، التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، إلى إحباط تهديد وشيك كان يشكله الصاروخ على الطائرات الأمريكية.

 

تعرفت القوات الأمريكية، خلال المراقبة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، على الصاروخ واعتبرته في مرحلة الإعداد للإطلاق. وتعكس هذه الخطوة التوترات المستمرة والوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.

 

ويؤكد البيان الرسمي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية على الطابع الفوري للتهديد الذي تتعرض له الطائرات الأمريكية، وهو ما يبرر الضربة الاستباقية. وتتكشف هذه الحادثة على خلفية الصراع الأوسع في اليمن، حيث انخرط الحوثيون في صراع طويل الأمد ضد الحكومة اليمنية وحلفائها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أزمة داخل مستشفى المطرية التعليمي.. ضرب طبيب وهكذا ردت النقابة العامة

بعد قرارات الفيدرالي.. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 1.05%|تفاصيل

هيئة النيابة الإدارية توضح الفرق بين النيابة العامة والإدارية.. فيديو

بسبب قرار "بايدن".. أوروبا تخسر حليف الطاقة

ماذا يفعل النبي في المطر؟.. 3 سنن مهجورة تجعل خسارتك كبيرة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "ملزمة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ