أخبار الفن.. صبا مبارك وظافر العابدين في العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون.. وحبس دنيا بطمة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



أعلن أحمد الدريني استقالته من رئاسة قناة “القاهرة الوثائقية” بعد مرور عام على انطلاقها.

وكتب الدريني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتممت بحمد الله دوري تجاه قطاع الإنتاج الوثائقي بعد مرور عام على إطلاقه في فبراير الماضي، وتقدمت باستقالتي إلى شركة "المتحدة" -القريبة إلى قلبي- متمنيًا للقطاع كل النجاح والتوفيق، ولشركة "المتحدة" كل الشكر والتقدير، وإلى خطوة مهنية جديدة بإذن الله".



أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.

ووفق صحيفة هسبريس المغربية؛ قضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عائشة عياش إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، وصوفيا شاكيري.

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بتواجدها فى السعودية ، و انطلاق عرض مسرحيتها “أنستونا” فى موسم الرياض.

وقالت دنيا سمير غانم فى تصريحات ل"et بالعربي"، أن مسرحية “أنستونا” ، هى أول عرض مسرحي لها وكانت حريصة على تظهر بشكل يليق بالجمهوربالعربي .

تستعد المطربة أحلام لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 9 فبراير القادم.



ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل مساء غد على الموقع الرسمي للشركة المنظمة للحفل التابعة لهيئة الترفيه بالسعودية.



وتقدم أحلام فى هذا الحفل ولأول مرة أغاني ألبومها الجديد والذى يحمل اسم السيدة الأولى.

بدأ منذ قليل توافد الفنانين إلى العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون، المعروض بإحدى سينمات مول بمنطقة الشيخ زايد ، وأبرزهم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.



تدور أحداث الفيلم حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصف الأربعينيات من عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهم. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

أكدت الفنانة صبا مبارك، أنه لا توجد مقارنة بين النسخة الجديدة من فيلمها “أنف وثلاث عيون” والنسخة القديمة التي قدمت في السبعينيات.

وأضافت صبا مبارك، في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، “النسخة الجديدة من العمل بمثابة استكمال للعمل القديم، ولا أتمني وجود مقارنات بين العملين، لأنه كل من قدموا النسخة الأولى أساطير في عالم الفن”.



أقيم حفل تكريم الفنان القدير رشوان توفيق اليوم، على عطائه ومشواره الفني والمسرحي الذى يقيمه المركز القومي للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال داخل المسرح القومي بالعتبة.