بعد قرارات الفيدرالي.. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 1.05%|تفاصيل

انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 1.05%، و"ناسداك 100" بنسبة 1.47%، و"مؤشر داو جونز الصناعي" بنسبة 0.16%.

وعمقت مؤشرات الأسهم الأميركية ، اليوم الأربعاء، تراجعاتها بعد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن توجهاته بشأن خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وخلال ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأميركي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر.