عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارات الفيدرالي.. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 1.05%|تفاصيل

صدى البلد

انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 1.05%، و"ناسداك 100" بنسبة 1.47%، و"مؤشر داو جونز الصناعي" بنسبة 0.16%.

وعمقت مؤشرات الأسهم الأميركية ، اليوم الأربعاء، تراجعاتها بعد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن توجهاته بشأن خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وخلال ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأميركي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الأسهم الأميركية الأميركي الفيدرالي الأميركي المركزي الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

موضوعات متعلقة

بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي .. الأسهم الأمريكية تعمق تراجعاتها

مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية|الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني استهدف معقلنا بـ«صعدة»

الجزائر: لا يمكن تطبيق قرارات محكمة العدل إلا بوقف إطلاق النار بغزة

مندوب فلسطين يطالب مجلس الأمن بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف منزل جنوبي شرقي رفح

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

بطريقة غير شرعية.. ليبيا تعيد 350 مواطنا مصريا

بقيمة 21 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ترشيحاتنا

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. زيادة منحة وقرض الحج.. اعرف القيمة

رئيس شعبة المواد الغذائية: الحكومة تقدر «تدلع» المواطن بدون أي تكاليف إضافية|فيديو

جحيم في بولاق الدكرور.. ابتعد بابنته عن النيران فقفز من الطابق الرابع

بينها السعودية .. إيران تعفي مواطني هذه الدول من تأشيرة الدخول

ننشر جوازات سفر المتهمين بتكوين أكبر شبكة تهريب دولية للمهاجرين إلى إيطاليا |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ