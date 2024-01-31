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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإبقاء على سعر الفائدة .. أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي

صدى البلد

 قال رئيس بنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنهم يسعون إلى إعادة التضخم إلى الهدف المتمثل في 2% .

وأكد رئيس "الفيدرالي الأميركي، أن  التضخم ما زال مرتفعا ومسار الخفض صعب ، مضيفاً أنهم يريدون رؤية مزيد من الأدلة على الطريق الصحيح لخفض نسبة التضخم.

وأشار رئيس "الفيدرالي الأميركي"، إلى مواصلة عمليات التخفيض الكبيرة في حيازاته من الأوراق المالية.

وقال رئيس الفيدرالي الأميركي، إن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ لكن هذا لا يعني وصوله لما يريده.

وأكد  رئيس "الفيدرالي الأميركي، أن نسبة البطالة أنخفضت عند 3.7 في المئة، لافتاً إلى أن سوق العمل ضيقة لكنها تتوجه لتوازن أفضل. 

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