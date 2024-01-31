الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على إنبي بثنائية

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد فوزه على فريق إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الأربعاء/، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

وسجل هدفي الاتحاد السكندري خالد الغندور في الدقيقة 72، وعبدالغني محمد في الدقيقة 80.



وبهذا الفوز، بلغ الاتحاد السكندري المربع الذهبي لكأس الرابطة، حيث سيواجه فريق طلائع الجيش.



وكان طلائع الجيش قد تأهل أيضا إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة، بعد تغلبه على فريق الجونة بركلات الترجيح بنتيجة ٦-٥.



وتستكمل غدا /الخميس/ مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، حيث يلعب سيراميكا كليوباترا مع سموحة، ويلتقي المصري مع بيراميدز.