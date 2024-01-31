يصيب المواشي.. الأردن ينفي انتشار مرض اللسان الأزرق

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية ، خلو الأردن من مرض اللسان الأزرق، الذي يصيب المواشي والمجترات البرية والمنزلية كالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية،(بترا) اليوم الأربعاء، أنه لم يتم استيراد الأردن المواشي من الدول التي أصاب المرض مواشيها وهي العراق وبلجيكا وهولندا.

وكانت الصين أول الدول التي تنبهت للمرض وحظرت استيراده من الدول المذكورة، وبحسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، فأن مرض اللسان الأزرق ناتج عن فيروس معد ينتقل عن طريق ناقلات الأمراض، وينتج بسبب الحمى وتقرحات في الفم، وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق ويكون مميتا للحيوانات