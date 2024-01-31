ارتفاع متوسط عمر الإنسان في السعودية لهذا السبب

كشف تقرير حديث عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية إلى 77.6 سنة مقارنة بـ74 سنة في 2016.

وجاء ذلك في تقرير أصدره «برنامج تحول القطاع الصحي» أحد برامج «رؤية 2030» حول مسيرة التحول الصحي وأبرز ما تحقق خلال عام 2023؛ حيث أرجع ارتفاع متوسط العمر إلى ما طبقته السعودية من سياساتٍ وقرارات تعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة؛ مثل نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية وغيرها من السياسات، كذلك جهود تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وشهد عام 2023 موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل والمبادرات، بينها المرحلة التحولية الأولى بإطلاق جميع التجمعات الصحية لتقوم بدورها بصفتها مسؤولة عن صحة السكان، وتدشين منصة «نفيس»، وغيرها من المبادرات.

وأبان التقرير أن 2023 شهد أيضاً استفادة أكثر من 7233 حالة من منصة «شفاء»، بارتفاع يقارب 3 في المائة عن العام السابق، وإتمام ما يزيد على 300 ألف إحالة داخلية وخارجية ناجحة عبر المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية.

وتطبيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج والكشف المبكر، لفت إلى إخضاع أكثر من 5 ملايين شخص للفحص الاستكشافي للسمنة، بينهم ما يزيد على مليون حالة اكتشاف مبكر.