محافظ الغربية يبحث خطة عمل زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي

بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة التعليم والتعلم من أجل تنمية الأسرة المصرية ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شكلها لخدمة المشروع القومي بالمحافظة، خطة العمل الموضوعة التي من أبرز أهدافها زيادة نسبة الإلتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي.



وتناول المحافظ، خلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة المهندس ناصر حسن، خطة العمل التي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها زيادة نسبة الإلتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، وتحسين المناخ التعليمي، والتوسع في برامج التغذية بالمدارس، والحد من الكثافة العالية للفصول، وتقديم المنح الدراسية للفئات المختلفة.



كما تناول خفض نسبة المتسربين من التعليم ووضع آليات لتتبع المنقطعين للحد من التسرب من التعليم، والتوسع في برنامج تشجيع وتحفيز الطلاب ودعم الأسر الفقيرة على الاستمرار في مواصلة أبنائهم في العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة للمتسربين من التعليم لإعادة الالتحاق بالتعليم والاستمرار في العملية التعليمية، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وخفض نسب الأمية، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية.