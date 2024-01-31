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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: أتوقع تغييرا في أسعار الفائدة باجتماع  لجنة السياسات النقدية غدا

صدى البلد

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أنه لا يوجد أي تعديل على حدود السحب النقدي للأموال من البنوك حسبما روج البعض، وحدود السحب كما هي دون تغيير .

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 وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  أتوقع أن يكون هناك تغييرا في أسعار الفائدة في اجتماع  لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي غدا ".

 

 وأضاف مصطفى بدرة:" مصر تأثرت اقتصاديا بسبب الأحداث في قطاع غزة وهذا بشهادة المؤسسات الدولية ".

 

 وتابع مصطفى بدرة :" المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي تستهدف زيادة قيمة القرض الذي تحصل عليه مصر ".

 

 واكمل مصطفى بدرة :" الدولة تسعى إلى القضاء على السوق الموازي لسعر الصرف ".

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