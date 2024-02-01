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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

16474.. الصحة تدشن خطا ساخنا لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لمصابي الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

خصصت وزارة الصحة والسكان خطاً ساخناً لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لمصابي الذبحة الصدرية ، ولاسيما ان تلك الحالات لا يمكن ان تنتظر كثيرا .

 

ووجهت وزارة الصحة والسكان ، نصائحها للمواطنين قائلة : الدقيقة والثانية لها عامل كبير مع مصابي الذبحة الصدرية  ، ولذا لابد من الاتصال فورا علي الخط الساخن 16474  

آلام البطن قد تكون مؤشرا على الإصابة بالذبحة الصدرية.. تفاصيل

 

قد لا يتوقع البعض بأن الذبحة الصدرية يمكن أن تكون لها أعراض مختلفة عن ألم في الصدر والقلب، ويمكن لأعراض مختلفة تماما أن تشير إلى الإصابة به.

 

أعراض في المعدة تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية

 

وكشف موقع  Timesofindia، أنه يمكن لبعض العلامات الواضحة في البطن، أن تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية، ومن أبرزها ما يلي :

 

 

_ آلام المعدة : 

ويمكن لآلام المعدة من الجانب الأيسر العلوي أن تكون علامة واضحة على الإصابة بالذبحة الصدرية؛ حيث ييدأ الألم في المعدة بشكل متقطع، وتزداد حدة الألم مع مرور الوقت ويصبح مزمنًا.

 

 

أعراض في المعدة تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية

 

_ الإسهال والقيء :

وعند الشعور بألم في المنطقة حول السرة وتصل إلى الظهر فإنها تشير إلى انسداد شرايين الأمعاء المرتبطة بالمراحل الأولية من الذبحة الصدري، وهو ما ينتج عنه الإصابة بالإسهال والقيء مع فقدان الشهية والوزن.

 

_ عسر الهضم والتجشؤ :

يمكن أن تكون النوبات المفرطة من عسر الهضم أو حرقة المعدة أو التجشؤ علامة على ذبحة صدرية أو مشكلة في القلب، وهي حالة أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال عند الإصابة بالنوبة القلبية.

قد يتعرض الشباب لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا يقتصر الإصابة بهذا المرض على كبار السن فقط، وأنما قد يتعرض له جميع الفئات من جميع المراحل العمرية.

 

أعراض الإصابة بهبوط القلب والذبحة الصدرية

 

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب القصر العيني، إن بعض الشباب هم أكثر عرضة للإصابة بهبوط القلب اليمنى، والذبحة الصدرية.

وشددت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة حماية الأشخاص أنفسهم  من الإصابة بالذبحة الصدرية واتبع هذه الإرشادات.

الحماية من الإصابة بالذبحة الصدرية 

  • ممارسة الرياضة بشكل منتظم
  • قياس نسبة الكوليسترول
  • متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام
  • تجنب التدخين

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة النزول للكشف والاطمئنان ضمن حملة 100 يوم صحة ، وذلك يوميا    من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً

 

وأوضحت الوزارة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥

الذبحة الصدرية الخدمات الطبية الدقيقة كثافة مرورية

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