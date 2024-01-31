النائب أحمد فتحي يلتقي المحافظ لدعم طالبات التعليم الفني بالمنوفية

التقي النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على هامش فعاليات الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود"، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،ونهي مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة.

وفى بداية اللقاء حرص النائب أحمد فتحي، على التعريف بأهمية برنامج "هي تقود" في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال من مدارس التعليم الفني وتوفير الفرص لتطوير مهاراتهن وإشراكهن في تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهن.

وأوضح أن برنامج " هى تقود " هو أول برنامج مختص بدعم طالبات التعليم الفنى في مصر وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى أهمية الجلسة فى التوعية بضرورة تمكين الشابات وطالبات التعليم الفنى وتوفير الفرص لتاهيلهن في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وذلك من خلال تنمية قدراتهن العلمية والنظرية باستخدام احدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على دعمه الكامل لكافة أنشطة وفاعليات برنامج " هى تقود " لتعظيم أوجه الاستفادة منه بما يعود بالنفع على الطالبات بتنمية قدراتهن العلمية والنظرية و خلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، مشددا على أهمية قطاع التعليم الفني بإعتباره محور أساسي في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقا لرؤية الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ المنوفية إلى دعمه الكامل للمرأة وحرصه على توليها العديد من المناصب القيادية بكافة أجهزة المحافظة كرؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري كونها جزءا أساسيا في المجتمع وشريكا فاعلا في إحداث التنمية.

ووجهت نهي مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، الشكر لمؤسسة شباب القادة على اطلاقة لبرنامج "هي تقود" وعلى الشراكة بين المجلس والمؤسسة، كما انه تنقل تحيات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة للحاضرين فى اللقاء وللطالبات المشاركات فى البرنامج، مؤكدة أن الكنز فى الرحلة وجيمع المشاركين فى هذا البرنامج فائزين.

كما وجهت مرسي، الشكر لأولياء الأمور على تشجعيهم لنباتهم، ومساعدتهم للوصول إلى اهدافهم، وأن يكون لديهم تمكين اقتصادي، ومعرفة بأهداف البرنامج لتمكنهم من عمل تنمية مستدامة بمشاريع مستقلة ومشاريع صغيرة.

وعقب اللقاء شهد الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ فاعليات الجلسة النقاشية مع أولياء امور الطالبات المقبولين ببرنامج " هى تقود " بقصر ثقافة شبين الكوم بحضور عدد من الجهات المعنية وممثلي الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر وشركة اّبتشي، حيث بلغ عدد الطالبات المقبولين بالبرنامج 35 طالبة تم اختيارهم من بين 150 طالبة للتعريف بكيفية دعمهن وتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس ،وقد اكد نائب المحافظ على تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لتعظيم الاستفادة من البرنامج والمساعدة في خلق وتأهيل كوادر نسائية تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .