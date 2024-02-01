اللاجئ والمهاجر.. كريستين بشاي توضح الفرق بينهما

قالت كريستين بشاي المتحدثة باسم مفوضية شئون اللاجئين في مصر، إن هناك فارق بين اللاجئ والمهاجر لأن الخلط بين المصطلحين يسبب الكثير من الجدل، متابعة: اللاجئ هو من يهرب من الصراع والحروب للبحث عن الأمان بالدول المجاورة.



وأضافت “كريستين بشاي”، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة “دي إم سي”،: "اللاجئ هو أي الشخص المتواجد خارج دولته لظروف قهرية، أما المهاجر وهو من يسافر للم شمل عائلته أو لأى غرض آخر، وبدون أسباب قهرية".

واسترسلت: أول ما يحصل عليه اللاجئ هو الحماية، ويتم تقنين وضعه في مصر ويحصل على تصريح إقامة، وتقدم المفوضية خدمة راتب شهري ولكن لا تقدم للجميع".



وأوضحت أن الدعم المقدم من الجهات الدولية لا يكفى نصف مليون لاجئ وليس جميعهم يحتاج إلى الدعم، لدينا 230 ألف سوداني لاجئ وهناك من سوريا والصومال وأريتريا وسوريا واليمن وبعض الدول الأخرى.



ولفتت إلى أن هناك نوعين من اللاجئين، الأول الهارب من صراع مسلح مثل سوريا والسودان وهناك نوع آخر كحالات فردية لشخص هارب من بلده وبناء على مقابلة شخصية يتم البت في طلبه".



ونوهت:" لدينا 500 ألف لاجئ بمفوضية شئون اللاجئين، تابعة: نقدم العديد من الخدمات، النفسية والصحية والحماية.