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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صور عصابة التهجير الدولي لإيطاليا (خاص)

المتهم
المتهم

حصل صدى البلد على جوازات السفر والبطايق المزورة الخاصة بالمتهمين بتشكيل عصابة دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا. 

وكان المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية أحال 5 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس  شبكة دولية   لتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا. 

  شبكة دولية لتهريب المهاجرين 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب وآخرين مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب غير مشروع مبالغ مالية  عدد من المهاجرين  بطريقة غير شرعية بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني

هروب المتهمين 

كما ان المتهمان الثانية والثالث  هربا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبرا انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني. 

كما أن المتهم الرابع  هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي  عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني 

كما أن المتهم الخامس  هرب وآخرن مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مالي عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني. 

كما أن المتهمين جميعاً  انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول  بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مالي.

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