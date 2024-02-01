فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

أثارت خطوة إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس المرمى محمد أبو جبل قبل لقاء منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بساعات، والتراجع عنها قبل مرور 24 ساعة، العديد من علامات الاستفهام، سواء في الوسط الرياضي أو الجماهيري.

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اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، من حسم صفقة التعاقد مع علي لطفي حارس مرمي نادي زد إف سي، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد خلال الفترة الحالية من الميركاتو الشتوي.

ويأتي قرار الأهلي بخصوص عودة علي لطفي، لتدعيم عرين القلعة الحمراء بعد إصابة الحارس الدولي محمد الشناوي، وتأكد غيابه لمدة لاتقل عن 3 أشهر.

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن دخول نادي القرن في مفاوضات مع زد، والحارس أبدى موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء، وتحمسه الشديد من أجل العودة من جديد للفريق الأحمر.