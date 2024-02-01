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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رانيا يحيى:النقد يساهم بايجاد رؤية متكاملة للعمل الفني ولدينا أزمة متخصصين|فيديو

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون،  لدينا أزمة بالنقد الفني وهي المتخصصين لأن النقد يساهم في ايجاد رؤية متكاملة للعمل الفني، مشيرة إلى أن المعهد خرج أسماء لامعة مثل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور شاكر عبدالحميد، كان أستاذ بالمعهد وشغل منصب.

وأكدت أن المعهد يساهم في تغيير الفكر لأن فكرة النقد تعلم الإنسان كيف ينظر للفن ويرى العمل الابداعي ليس من منظور سلبي ولكن لاظهار مواطن الجمال فيه.

وأشارت إلى أن معهد  النقد، محترم وهو الأم ولا يوجد مثله بالوطن العربي ونفتخر بوجودنا به وخلال الفترة الماضية نجاول استعادة رونق الفن ودخل لنا أعداد كبيرة من الطلاب والباحثين.

رانيا يحيى النقد الفني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني محمد الباز

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