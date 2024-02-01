شبانة:أحمد شوبير أجهض صفقة أبوجبل للأهلي..وهناك أشخاص طالبوا سيراميكا برفض رحيل بسام

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خاصة في فشل صفقة انتقال محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي، مؤكدًا أن الفشل في ضم حارس مرمى "بفعل فاعل".

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أحيانًا أفكر هل الأهلي فوق الجميع طوال الوقت، أم أن هناك في بعض الفترات لا يكون فوق الجميع، وصفقة محمد أبوجبل لم تتم بفعل فاعل".

وأكمل: "الأهلي لديه أزمة في حراسة المرمى، وفشل في ضم حارس اليوم، الجميع يعلم حجم الخطأ داخل النادي، والدليل أن الأهلي رفض عروض مغرية لرحيل الشناوي، فطالما كنت قادرا على أن تلعب بدون الحارس الاساسي كان من الممكن ان تبيعه للخليج".

وزاد: "هل الأهلي فوق الجميع أم لا؟!، ما يحدث حاليًا يؤذي مصطفى شوبير، فهل معقول حارس بحجم محمد أبوجبل، يتم الاتفاق معه، ثم يتم التراجع عن الصفقة، وأول من أبلغ الحارس برغبة الأهلي في ضمه كان كهربا، وكان الحارس سعيدًا بالانضمام للقلعة الحمراء، وفوجئ بسرعة انهاء إجراءات الصفقة".

وأكمل: "الأهلي أنهى إجراءات الصفقة مع نادي البنك الأهلي، بل وتم الحصول أيضا على الاستغناء الخاص بـ أبوجبل، ولم يحـدث أي مشكلة بينه وبين كهربا أو مع محمد الشناوي".

وتابع: "هل سيتحول مصطفى شوبير (فرض عين) على النادي الأهلي، فلماذا تفعلوا ذلك، كيف تدخل أحمد شوبير (الأب) بتمرير أخبار من أجل إجهاض صفقة انتقال أبوجبل إلى الأهلي، ووجود أزمات بين الحارس في غرفة الملابس، مع أنه سبق له اللعب في العديد من الأندية".

وزاد: "كيف تدخل أحمد شوبير بذكاء لإفشال صفقة محمد أبوجبل، وكيف لمجلس بحجم النادي الأهلي يتراجع عن صفقة للفريق، فهل مصلحة أشخاص أقوى من مصلحة النادي الأهلي، والكابتن أحمد شوبير عندما يتحدث عن الصفقة فإن كلامه مجروح".

وأكد: "الأهلي سيدخل مرحلة حاسمة في الدوري وبطولة افريقيا، وكان الأفضل وجود أبوجبل، بل والأفضل أيضا لمصطفى شوبير وجود حارس المنتخب المصري في صفوف الفريق الأحمر".

وأضاف: "بنسبة 99% أحمد شوبير (بوظ) صفقة محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي، وقام بتمرير العديد من الأخبار من أجل عدم التعاقد مع الحارس".

وأوضح: "لدي معلومات أن بعض الاشخاص تحدثوا مع نادي سيراميكا كليوباترا لرفض رحيل محمد بسام، كما أن علي لطفي ليس لديه دوافع قوية لأن يكون الحارس الأول في النادي الأهلي، فهل مصطفى شوبير سيكون قادرا على حماية عرين الفريق خلال الشهور المقبلة؟!".

وواصل: "لآ يوجد نادي كبير بدون حارس قوي، ما حدث موقف سلبي من جانب إدارة النادي الأهلي، كيف سيدخل الفريق مواجهات قوية خلال المرحلة المقبلة بدون حارس جيد".

وأتم: "الأهلي سيخوض مغامرة كبيرة في ظل عدم ضم حارس جديد، ولو حدث أي نتائج سلبية يجب محاسبة كل من تسبب في عدم إبرام صفقة أبوجبل".