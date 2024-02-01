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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة ينتقد قرارات اتحاد الكرة

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من قرار اتحاد الكرة المصري بمد فترة القيد الشتوي حتى يوم 6 فبراير المقبل، مؤكدا أن ما يحدث من جانب الاتحاد أصبح يشبه (أفلام الكارتون)، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل الاعلان مبكرا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة كان عليه الاعلان مبكرا عن مد القيد الشتوي مبكرا، خصوصا أن هناك أندية كثيرة تسرعت في ضم لاعبين جدد، وكان من الممكن أن يتم ضم لاعبين بمبالغ أقل".

وأضاف: "اتحاد الكرة تذكر الخروج من أمم إفريقيا بعد 4 أيام وخرج للاعتذار عن ما حدث في البطولة، فهل الاتحاد قام بدوره مع روي فيتوريا وتابع عمله بشكل جيد".

وواصل: "لم يكن هناك أي خطة أو مشروع لـ فيتوريا مع منتخب مصر طوال الفترة الماضية".

وزاد: "اتحاد الكرة ليس لديه أي خطط أو أمور يتابعها منذ بداية عمله".

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