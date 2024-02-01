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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية

صدى البلد

كشف أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق عن الدور القديم الذي يقدمه محمد صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت قاسية في الحكم على الفرعون المصري.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على فضائية المحور: "محمد صلاح حطم كل الأرقام القياسية، وقفل اللعبة ولاعب لن يتكرر في تاريخ مصر".

وتابع: "من العادي توجيه النقد لـ محمد صلاح داخل الملعب، ولكن هذا لا يقلل من انتمائه لبلده، فهو تاريخ كبير في الكرة المصرية".

وأكمل: "الجمهور كان قاسي على محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، وصلاح حطم كل الأرقام في جميع البطولات".

واختتم: "الجماهير المصرية تنتظر من صلاح المستوى الذي يقدمه مع ليفربول، ولكن طريقة اللعب تختلف في الدوري الإنجليزي عن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم، والمستوى الفني للفراعنة لم يكن جيدًا ".

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