يكذب كما يتنفس..أحمد المسلماني: أكاذيب نتنياهو لا تنتهي

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن أكاذيب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، قائلا: يكذب كما يتنفس ويكذب منذ سنوات وأثناء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن عبارة "يكذب كما يتنفس" عبارة صحفي بريطاني كتبها عندما رصد عدد من أكاذيب نتنياهو وطلع بهذه العبارة.

وأكمل: أن أوباما وجو بايدن كانا يعتقدان أن نتنياهو كثير الكذب، وأن أكاذيب نتنياهو لا نهاية لها.

وأوضح أن جو بايدن قال إنه تكلم مع نتنياهو مكالمة طويلة 40 دقيقة وتحدثوا عن أنه وافق على إقامة دولة فلسطين ثم خرج وكذب تصريحه.