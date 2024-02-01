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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ردا على بيان اتحاد كرة القدم..شوبير: فات الميعاد وتعالى أعملك كشف حساب

صدى البلد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير  بيان اعتذار اتحاد الكرة المصري للجماهير، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكتب شوبير : فات الميعاد وتعالى أعملك كشف حساب معروف للجميع أن هذا الاتحاد مستمر لهذا الميعاد فقط، شوبير وتعليقات حادة على بيان اتحاد الكرة.

وكان قد أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الأداء المخيب للآمال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر بيان رسمي.

وجاء نص البيان: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة"

وأضاف:"كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي" .

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