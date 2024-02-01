ربيع يؤكد أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من التجارة العالمية وقصف أمريكي بريطاني جديد على اليمن ..أبرز اهتمامات صحف الكويت

واشنطن: نسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل

متحدث عسكري حوثي: استهدفنا سفينة تجارية أمريكية بالصواريخ

قائد "الحرس الثوري" الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنرد على أي تهديد أمريكي

مباحثات مصرية أمريكية لإدخال المساعدات إلى غزة.. والقاهرة تطالب بدعم الأونروا

نتنياهو: يجب إنهاء مهمة أونروا لأنها "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين"

جنوب إفريقيا تطالب جميع الدول بـ"وقف تمويل حرب إسرائيل على غزة"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، قوله إن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وما تمثله من ركن رئيسي لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة منذ اندلاع الأزمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكاسا مباشرا لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة. وشدد الفريق ربيع على استمرار جهود قناة السويس الداعمة لعملائها في أوقات الأزمات عبر اتخاذ عدة آليات من شأنها تقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.

وذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى، المبعوث الأمركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، وبحثا الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان إن شكري وساترفيلد، بحثا بشكل تفصيلي "الأوضاع الإنسانية المترديّة في قطاع غزة، وحرص المبعوث الأمريكي على عرض نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأميركي، لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع".

وطالب شكري الدول المانحة التي علّقت مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالعدول عن قرار تعليق التمويل "لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية، مؤكدًا، ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري، وفق البيان المصري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، مشيرةً إلى أنها تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة، مضيفًا أن "تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن".

وقالت "الراي" إن قصفًا نفذته قوات أمريكية وبريطانية استهدف، فجر الخميس منطقة الجبانة بمدينة الحديدة اليمنية. وذلك بعدما قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق.

وذكرت "الجريدة" أن مسؤولاً أمريكيًا قال إن المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، بالإضافة لطائرات مسيرة تابعة للجماعة، مشيرًا إلى أن عمليات الاعتراض المتعددة جاءت بعد يوم واحد من وصول صاروخ كروز حوثي إلى مسافة ميل واحد من سفينة أمريكية أخرى في البحر الأحمر، وهو أقرب هجوم للحوثيين حتى الآن على سفينة حربية أميركية.

وقالت "القبس" إن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، قال إن الجماعة استهدفت سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية. وأشار إلى أن هذا جاء بعد استهداف المدمرة الأمريكية "جريفلي" بعدة صواريخ بحرية في البحرِ الأحمر "وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".

ونقلت "الأنباء" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه يجب إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأضاف "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل".

وذكرت "الوطن" أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، قالت، إن هناك التزاماً على جميع الدول، بأن توقف تمويل، وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية.

وقالت "الراي" إن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن طهران لن تدع أي تهديد أميركي يمر "دون رد"، لكنه أكد على أن بلاده لا تسعى للحرب.