مهيب عبدالهادي:مهند لاشين كان في الحمام..وفوجيء بفيتوريا يستدعيه وسط ماتش الكونغو

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عبد الرحمن طارق مراسل إم بي سي مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : عبد الرحمن طارق: مهند لاشين كان في الحمام.. واتفاجيء بفيتوريا بيستدعيه وسط الماتش عشان يشارك كبديل أمام الكونغو .

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة تتعلق بمسألة رفض مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، تسديد ركلة الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، التي تسببت في إقصاء منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «مهند لاشين لأنه أهدر ركلة جزاء خسرت منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية، حيث سجل ركلة جزاء في مباراة الدور نصف النهائي، وأهدر في المباراة النهائية عندما جاء الدور على مهند لاشين نظر إليه اللاعبون ليذهب لتسديد ركلة جزاء وهو نظر إلى أبو جبل وأشار له إذا كان سيسدد هو ركلة الترجيح، فأشار إليه محمد أبو جبل بإشارة تمام سأسدد الركلة».

وأضاف حتحوت أن «مهند لاشين لم يرفض أن يُصوّب ركلة الترجيح، ولكن هو منح أبو جبل الفرصة ليسدد هو ركلة الترجيح بدلًا منه، إلا أنه لم يرفض أن يسدد ركلة الترجيح بحسب المعلومات التي وردت إلينا».