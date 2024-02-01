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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالرحمن طارق: أبو جبل استلم عقود انتقاله للأهلي pdf قبل مباراة الكونغو

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عبد الرحمن طارق مراسل ام بي سي مصر بشان توقيع أبو جبل للنادي الاهلي  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : انفراد بالدليل.. عبد الرحمن طارق يفجرها: أبوجبل استلم عقود انتقاله للأهلي pdf على الموبايل قبل مباراة الكونغو الديمقراطية .

 

ونفى اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وجود خلاف مع الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

 

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة سي بي سي: محمد الشناوي حارس كبير، نحن أصدقاء في المنتخب منذ 2019، لم يحدث معه أي خلاف أو اعتراض، ودائمًا نكون 4 حراس مرمى موجودين ومن يمثل المنتخب الكل يكون في ظهره.

 

 

وتابع: تعاملي مع الشناوي جيد جدًا، ولا يوجد أي شيء مما أسمعه في السوشيال ميديا.

 

وأضاف : حدث التحام خفيف بيني وبين كهربا في تدريبات المنتخب، واعتذرنا لبعضنا البعض والقصة انتهت، ولا يوجد أي خلاف معه.

 

الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق “أبو جبل توقيع أبو جبل للأهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي

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