أمريكا .. عشرات المدن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" أن عشرات المدن الأمريكية، ومنها شيكاغو وسان فرانسيسكو، أصدرت قرارات بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويدعو معظم تلك القرارات إلى وقف إطلاق النار مما يفرض المزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وأصدرت 48 مدينة على الأقل "قرارات رمزية" تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت 6 مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام.

وصدر ما لا يقل عن 20 قراراً للتنديد بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قراراً على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان، التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

ورفضت إدارة بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار بحجة أن وقف العمليات الإسرائيلية من شأنه أن يعود بالنفع على حماس.

ويقول منتقدو قرارات المدن إن ليس لها تأثير ملموس على السياسة الوطنية وتشتت الانتباه عن القضايا الداخلية.