طرح 76 وحدة سكنية و5 محال تجارية بالمزاد العلني في الغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم عن خطة لطرح 76 وحدة سكنية و5 محال تجارية في مدينة الغردقة للبيع بواسطة مزاد علني، وذلك في الخامس من شهر فبراير الجاري.

ووفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، فإن الوحدات المعروضة للبيع تتنوع ما بين 60 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مجمع خدمات الدهار بعمارات 5، 12، 17، بالإضافة إلى 16 وحدة سكنية نصف تشطيب في شارع باتا. كما يشمل العرض 5 محال تجارية تقع في نفس العمارة بشارع باتا أيضًا، وتتراوح مساحة تلك الوحدات من 106 متر مربع حتى 132 متر مربع.

يتاح للراغبين في المشاركة في المزاد شراء كراسات الشروط والمواصفات من المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، مع دفع مبلغ تأمين دخول المزاد قدره 50,000 جنيه، وفي حال عدم تحقق البيع يتم استرداد هذا المبلغ. في حال نجاح المزاد، يتعين على المشتري دفع نسبة 10% من القيمة الراسية بشكل فوري، وسداد باقي المبلغ خلال 3 أشهر بدون فوائد، أو يُمكن السداد على دفعات تمتد إلى 3 أعوام مع إضافة عائد بنكي يعادل سعر الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي.