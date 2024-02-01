حدث ليلا| بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟.. «الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم فى المزرعة وكذلك لدي المستهلكين حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات ، وكذلك بعض المحال أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن ، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ، ونقص الأمصال واللقاحات .



«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

تشهد البلاد حالة من اضطراب الطقس بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشكل سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على غالبية المحافظات ، فضلا عن تراجع قاسي في درجات الحرارة إذ تصل الصغرى الأقل في مصر في سانت كاترين 3 تحت الصفر ليلا.

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

قال صندوق النقد الدولي، إن مناقشاته مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مستمرة وتتقدم إلى الأمام على الرغم من التحديات الإقليمية.

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

يستعد أصحاب المعاشات، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، لصرف معاشاتهم عن شهر فبراير، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات وذويهم مستحقي الصرف نحو 11 مليونًا.

جنوب إفريقيا تطالب جميع الدول بوقف تمويل حرب إسرائيل على غزة

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، إن هناك التزاماً على جميع الدول، بأن توقف تمويل، وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية.

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

دعاء نزول المطر، يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء المطر، وما الذي يقوله المسلم من كلمات وأدعية عند سقوط المطر، وردت الكثير من أدعية نزول المطر في السنة النبوية، وأشهرها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي كان يقول عندما يرى الأمطار اللهم صيبًا نافعًا، أي ماء منهمر متدفق نافع غير ضا ، وحديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم.

رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب زيادة الأسعار..ويؤكد: هناك تدافع

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، إن سعر الذهب الحالي ليس الواقعي، متابعا: لدينا تدافع من قبل المواطنين على شراء الذهب.

بتصريحات نارية ...أبو جبل يكشف حقيقة توقيعه على عقود انتقال للنادي الأهلي

كشف اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، عن حقيقة توقيعه على عقود انتقال للنادي الأهلي .

وقال أبو جبل في تصريحات لفناة سي بي سي : لم يحدث أي تواصل من النادي الأهلي في معسكر منتخب مصر نهائيًا، أكن للأهلي كل الاحترام والتقدير، لكن لم يتواصل معي أي لاعب .



«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

انتشرت خلال الايام القليلة الماضية عدد من الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة