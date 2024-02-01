ختام دورة اللغة العربية لأئمة أوقاف البحر الأحمر بكلية التربية بالغردقة

اختتمت ، فعاليات الدورة التدريبية لأئمة أوقاف البحر الأحمر بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الأوقاف، في حضور الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والدكتورة رباب زمزمي، وكيل كلية التربية بالغردقة، والدكتور طه علي خليفة، أستاذ اللغة العربية بكلية الألسن، والدكتور محمود غزالي، مدير مركز المعلومات بكلية التربية بالغردقة.

وأشارت الدكتورة رباب زمزمي، إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الكلية في تطوير وتعزيز قدرات الأئمة، وتوفير التدريب المستمر لهم في كافة المجالات، كما تعتبر فرصة كبيرة لتحديث المعارف والاستفادة من تجارب المحاضرين المتخصصين في اللغة العربية، وتؤدي الى تطوير مهارات الأئمة وترفع من قدراتهم مما يساعد في أداء مهامهم الدينية والتعامل مع كافة قضايا المجتمع المعاصرة ومحاربه الأفكار الهدامة والمتطرفة.