عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام» تشدد على أهمية توطين صناعة الرقائق الإلكترونية

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

شددت صحيفة /الأهرام/، على أهمية توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.. مشيرة إلى أنه في مصر حاليا نحو 60 شركة تعمل فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وأصبحت لديها الخبرة الكافية للدخول فى السباق العالمى نحو إنتاج الرقائق الإلكترونية وتوطين تلك الصناعة فى مصر.


وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم /الخميس/، تحت عنوان /أهمية توطين صناعة الرقائق/، يعرف العاملون بالمجالات الإلكترونية أن الرقائق الإلكترونية، أو أشباه الموصلات، هى ألواح وقطع صغيرة تعمل على معالجة أنواع المعلومات، وهى تدخل فى كثير من الصناعات، مثل صناعة أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، والسيارات، والأجهزة الطبية، وغيرها، وبالتالى فإن اختفاء هذه القطع الصغيرة، لو حدث لا سمح الله، من شأنه أن يوقف حركة الحياة فى العالم كله، وبناء على هذا أصبحت كل الدول تتنافس حاليا على امتلاك نصيب ما من سوق إنتاج وبيع تلك الموصلات.


وأضافت، بالنسبة لنا نحن، هنا فى مصر، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما حكوميا غير مسبوق بالسعى نحو توطين هذه الصناعة شديدة الأهمية، وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأول، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبعض خبراء تصنيع الإلكترونيات، أصدر الدكتور مدبولى توجيهاته بالمسارعة الى حل المشكلات، والتخلص من المعوقات، التى تعطل توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر، وكان من بين الإجراءات التى طالب رئيس مجلس الوزراء ببدء اتخاذها، تحفيز المستثمرين الراغبين فى الدخول إلى هذه الصناعة، وايجاد البيئة الملائمة لنجاحها، بما فى ذلك الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الصدد.


وقالت الصحيفة ، بطبيعة الحال فإن التوجيهات تضمنت وضع خطط محددة المعالم، والتعجيل بتكوين المجلس الوطنى لتوطين صناعة الرقائق، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، حتى لا يعمل كل منها فى جزيرة منعزلة عن الآخر، وفى كل الأحوال فإن هذا الاهتمام يمثل جزءا من الاهتمام الأشمل بتوطين الصناعات الحديثة بجميع أنواعها فى مصر، مثل صناعات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة، وصناعات أجهزة الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، مما سيحقق لهذا البلد خطوات كبيرة نحو المستقبل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

ترشيحاتنا

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

خسائر فادحة.. القوات الروسية تشن هجوما خطيرا على أوكرانيا

هل يجوز منع أقاربي من زيارتي أو مقاطعتهم بسبب الحسد.. مجدي عاشور يجيب

توقفوا عن دعمهم|بيان عاجل من «الدوما» إلى الكونجرس بشأن تحطيم أوكرانيا طائرة روسية

الأوقاف تغلق مسجد السيدة زينب شهرًا .. تعرف على السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

80 جنيها زيادة.. محاولة السيطرة على جنون اللحوم قبل رمضان.. الأسعار الجديدة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ