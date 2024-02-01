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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظالم أم مظلوم.. فرج عامر يروي كواليس هامة عن أبو جبل

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة تتعلق بحارس مرمى البنك الأهلي محمد أبو جبل. 

وكتب عامر عبر “فيسبوك”: “محمد أبو حبل هل هو ظالم أم مظلوم، أبو جبل أكتر وقت قضاه كان في نادي سموحة أعتقد 6 سنوات تقريبا، كنت أعرفه جيدا وتعاقدت معه عندما كان الحارس الخامس في الزمالك ولم ندفع أي مقابل انتقاله لسموحة، وترك سموحة أفضل حارس مرمى في مصر، وكان قاسما مشتركا في جميع معسكرات المنتخب القومي". 

وأضاف: “أبو جبل وكيله أخوه مصطفى أعرفه جيدا وتفاوضت معه عدة مرات، وكنت أحترم أبو جبل وأقدره وكان صاحب مواقف، ولا أنسى مباراة سموحة والحرس في ملعب حرس الحدود بالمكس، وكنا على وشك الهبوط في ذلك (اليوم) الموسم، وأنقذنا أبو جبل وفاز سموحة على الحرس 2/1 بعد أن كنا مهزومين في الشوط الأول”.

وتابع: "لم أختلف مع أبو جبل يوما ما ولم تصلني منه أو عنه أي شكوى، كان دائما مبتسما متفائلا حتى انتقل للزمالك في صفقة تاريخية، هل أبو جبل ظالم أم مظلوم؟”. 

ونفى اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، وجود خلاف مع الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال أبو جبل، في تصريحات لقناة “سي بي سي”: “محمد الشناوي حارس كبير، نحن أصدقاء في المنتخب منذ 2019، لم يحدث معه أي خلاف أو اعتراض، ودائمًا نكون 4 حراس مرمى موجودين ومن يمثل المنتخب الكل يكون في ظهره”.

وتابع: “تعاملي مع الشناوي جيد جدًا، ولا يوجد أي شيء مما أسمعه في السوشيال ميديا”.

وأضاف: “حدث التحام خفيف بيني وبين كهربا في تدريبات المنتخب، واعتذرنا لبعضنا البعض والقصة انتهت، ولا يوجد أي خلاف معه”.

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