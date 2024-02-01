الدفاع الجوي الأوكراني يدمر طائرتين بدون طيار في خاركيف

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس أنه تمكن من تدمير طائرتين بدون طيار من أصل 4 طائرات انتحارية أطلقها الجيش الروسي في منطقة خاركيف.

وأوضح بيان الجيش الأوكراني: "الليلة الماضية، أطلق الجيش الروسي أربع طائرات قتالية بدون طيار من طراز شاهد 136/131 وتم تدمير اثنتين منها في منطقة خاركيف"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت عن 66 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الجيش الروسي نفذ 8 هجمات صاروخية و94 غارة جوية، بالإضافة إلى 97 هجوماً من نوع MLRS على مواقع قوات الدفاع والمناطق الآهلة بالسكان.