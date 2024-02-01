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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 مليارات درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي خلال الشهر الأول من 2024

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، أكثر من 5 مليارات درهم خلال الشهر الأول من العام 2024، وذلك عبر تنفيذ 1386 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ووفقا لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 2.6 مليار درهم، وذلك من خلال تسجيل 635 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 2.5 مليون درهم، تمثل 751 معاملة بيع، موزعة بواقع 363 وحدة عقارية جاهزة و 388 على المخطط.

وأشارت المنصة إلى أكبر المعاملات لمدينة أبوظبي في الأسبوع السابق حسب القيمة، حيث تصدرت منطقة محمد بن زايد القائمة بقيمة 16.6 مليون درهم لمشروع "Prestige Tower"، تليها جزيرة السعديات بـ 12.7 مليون درهم لمشروع "ممشى السعديات".

ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوما بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلا عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالميا.

 

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