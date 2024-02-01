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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم ، حيث شهدت الدائرة تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 327.05 مليون درهم و491 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39.57 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 23.54 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 18.11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 17.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 86.69 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 129.38 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 769.52 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 66.04 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 703.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 373.74 مليون درهم وأخرى في منطقة العياص بقيمة 91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 83.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 20.67 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 18 مليون درهم.

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