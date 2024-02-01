انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023 متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية انكماش اقتصاد المملكة خلال العام 2023 بـ 0.9% مقارنة بـ 2022، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 9.2%.

هذا وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بـ 4.6%، إضافة لنمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.

الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربعي

وعلى مستوى الربع الرابع من العام 2023، انكمش اقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 16.4%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمو بـ 4.3% وسجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بـ 3.1%.

الناتج المحلي الحقيقي المعدل موسمياً

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بـ 0.4% في الربع الرابع من العام 2023، مقارنة بالربع الثالث من ذات العام.

وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بـ 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً بـ 2.7% على أساس ربعي.