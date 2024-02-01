الناس اتريقت عليا|«الغندور» يكشف سببًا رئيسيًا في خروج المنتخبات العربية من أمم أفريقيا

في توقع سابق

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشوراً سابقاً عن توقعاته لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “ده كان كلامي من أول البطولة والناس اتريقت.. الرطوبة قاتلـة وهتأثر على كثير من الفرق الكبيرة وهيكون هناك نتائج غير متوقعة نهائياً".

وكان قد ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.