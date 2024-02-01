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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بمركز سمالوط.

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وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين تصادم سيارة رقم 7391 ملاكي وأخرى 9657 ربع نقل بمركز سمالوط.

وكشفت المعاينة الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتسبب الحادث في إصابة “إسلام. ع. ع”، 30 سنة، مهندس، و"ياسر. ا. ع"، 30 سنة، مهندس، و"أحمد. م. ع"، 33 سنة، عامل، مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز المنيا. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبتين. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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