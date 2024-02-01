تقرير: أستراليا تماطل في الاستجابة لطلبات التصدير العسكرية الإسرائيلية

ذكرت وسائل اليوم الخميس، أن أستراليا تماطل في الاستجابة للطلبات المتعلقة بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل، خشية أن تؤدي الموافقة على مثل هذه الطلبات أو رفضها إلى ردود فعل عكسية.

وأشار تقريرلشبكة ABC News الأسترالية أنه على الرغم من أن استراليا نادرا ما تصدر أسلحة إلى إسرائيل ولم تفعل ذلك منذ خمس سنوات على الأقل، فقد تم تقديم عدة طلبات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الأسترالية الصنع منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت شبكة ABC عن مصدر مطلع في صناعة الدفاع الأسترالية لم يذكر اسمه قوله: "يبدو أن هناك تباطؤًا متعمدًا في أي شيء يتعلق بإسرائيل بينما تستمر الحرب في غزة"، مضيفا "لا أحد في الحكومة يريد أن يُنظر إليه على أنه يوافق أو يرفض المبيعات العسكرية الإسرائيلية".

ويقول التقرير إنه يعتقد أن وزير الخارجية الاسترالي بيني وونج مسؤول جزئيا عن التأخير.