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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستاندرد آند بورز: استقرارا في بنوك الخليج وأنظمته المصرفية خلال 2024

صدى البلد

أفاد موقع "ستاندرد آند بورز"، اليوم الخميس، بتوقعه بالاستقرار واسع النطاق في المقاييس الرئيسية عبر بنوك مجلس التعاون الخليجي والأنظمة المصرفية في عام 2024. 

وتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا بالنسبة لمعظم الناس، لكننا نتوقع تراجعًا طفيفًا عن مستويات 2023. وبشكل عام، سوف تستمر بنوك المنطقة في التميز باعتبارها ذات رسملة جيدة، ومربحة، ومخصصات جيدة، و(في معظمها) سائلة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ،مس الأربعاء، على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وخلال ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأميركي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر.

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