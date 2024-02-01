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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسئول بمركز معلومات الوزراء: التنظيم في معرض الكتاب جيد والإقبال الكثيف

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

 أشاد مسؤول بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومسؤول جناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبد الله بالتنظيم الجيد للمعرض في دورته الحالية والإقبال الكثيف من الجمهور.


وقال عبدالله - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - "إن المعرض هو ملتقى يجمع المثقفين ودور النشر"، مشيرا إلى أن مركز المعلومات يشارك بالمعرض بكافة إصداراته المحدثة للمرة الثالثة على التوالي.


وأضاف "أن شعار المعرض هذا العام "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" هو شعار ينطبق على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث أن جميع أعمال المركز تقوم على التجديد في صناعة المعرفة خاصة لمتخذي القرار".. مؤكدا أن المهمة الرئيسية للمركز هي أن يمد متخذ القرار بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.


ولفت إلى أن المركز أتاح للجمهور، إمكانية التجول داخل جناح المركز بالمعرض عبر الإنترنت من خلال الميتافيرس، في إطار الحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.


وعن الخدمات المقدمة للجمهور بمعرض الكتاب، قال "إن الجناح يتيح للزوار تسجيل بياناتهم على موقع المركز حتى يتمكنوا من استقبال النشرة البريدية الخاصة به".


وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وقد تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.
 

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