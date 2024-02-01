عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الأوكرانية: سنكثف هجماتنا على البنية التحتية الروسية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون "مثيرة للاهتمام"، حيث سينتهي خلال هذه الفترة تقدم روسيا على طول الخطوط الأمامية.

وأشار بودانوف أيضًا إلى احتمال تكثيف هجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأشارت الوكالة إلى أن المسئول العسكري بودانوف لم يؤكد أو ينفي تورط أوكرانيا في ضربات الطائرات بدون طيار التي استهدفت منشآت على الأراضي الروسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذه العمليات "ممكنة تمامًا".

وقال: “من الناحية النظرية، هناك خطة يتم بموجبها حدوث كل هذا، وأعتقد أن هذه الخطة تشمل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية الرئيسية ومرافق البنية التحتية العسكرية للاتحاد الروسي".

ووفقاً لرئيس الاستخبارات الدفاعية، بما أن روسيا تتعلم باستمرار من تجربتها القتالية، فإن هناك اتجاهاً نحو استخدام أكبر للمركبات الجوية بدون طيار في ساحات القتال في أوكرانيا وفوقها.

وفي الوقت نفسه، أكد على الحاجة إلى المزيد من الدعم الغربي ووفقا له، فإن أنظمة المدفعية ومدافع الهاوتزر هي على رأس قائمة الاحتياجات، وأوكرانيا تحتاج إلى "زيادة حادة" في المعروض من هذه الأنظمة، بغض النظر عن عمرها ونوعها.

وأضاف أن الذخيرة أمر حيوي أيضا، لأن "القذائف هي أحد العوامل الأكثر حسما في هذه الحرب".

الاستخبارات الأوكرانية البنية التحتية الروسية وزارة الدفاع الأوكرانية الطائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

سقوط تجار العملة.. الداخلية تضبط مبالغ مالية كبيرة خلال 24 ساعة

حجبت عن الأسواق|الداخلية تضبط أطناناً ضخمة من السلع الغذائية في حملات تفتيشية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ