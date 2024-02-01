الاستخبارات الأوكرانية: سنكثف هجماتنا على البنية التحتية الروسية

قال رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون "مثيرة للاهتمام"، حيث سينتهي خلال هذه الفترة تقدم روسيا على طول الخطوط الأمامية.

وأشار بودانوف أيضًا إلى احتمال تكثيف هجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسئول العسكري بودانوف لم يؤكد أو ينفي تورط أوكرانيا في ضربات الطائرات بدون طيار التي استهدفت منشآت على الأراضي الروسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذه العمليات "ممكنة تمامًا".

وقال: “من الناحية النظرية، هناك خطة يتم بموجبها حدوث كل هذا، وأعتقد أن هذه الخطة تشمل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية الرئيسية ومرافق البنية التحتية العسكرية للاتحاد الروسي".

ووفقاً لرئيس الاستخبارات الدفاعية، بما أن روسيا تتعلم باستمرار من تجربتها القتالية، فإن هناك اتجاهاً نحو استخدام أكبر للمركبات الجوية بدون طيار في ساحات القتال في أوكرانيا وفوقها.

وفي الوقت نفسه، أكد على الحاجة إلى المزيد من الدعم الغربي ووفقا له، فإن أنظمة المدفعية ومدافع الهاوتزر هي على رأس قائمة الاحتياجات، وأوكرانيا تحتاج إلى "زيادة حادة" في المعروض من هذه الأنظمة، بغض النظر عن عمرها ونوعها.

وأضاف أن الذخيرة أمر حيوي أيضا، لأن "القذائف هي أحد العوامل الأكثر حسما في هذه الحرب".