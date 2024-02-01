عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

محافظ مطروح خالد
محافظ مطروح خالد شعيب

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لمواجهة أية طوارئ.


وتشهد مدن وقرى محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم /الخميس/، طقسا شتويا باردا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وتواصل تساقط الأمطار على اليوم الثالث على التوالي. 


وتأثرت المحافظة خاصة السواحل الشمالية منها بالمنخفضات الجوية التي تمر على البحر المتوسط شمال البلاد، والتي تجذب الرياح الشمالية التجارية الباردة والرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار المتوسطة. 


كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة مياه الأمطار، وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات فور تساقط الأمطار؛ لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.


وتابع شعيب على مدار الساعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم، وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ الاثنين الماضي، لأمطار من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

حجبت عن الأسواق|الداخلية تضبط أطناناً ضخمة من السلع الغذائية في حملات تفتيشية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ