محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لمواجهة أية طوارئ.



وتشهد مدن وقرى محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم /الخميس/، طقسا شتويا باردا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وتواصل تساقط الأمطار على اليوم الثالث على التوالي.



وتأثرت المحافظة خاصة السواحل الشمالية منها بالمنخفضات الجوية التي تمر على البحر المتوسط شمال البلاد، والتي تجذب الرياح الشمالية التجارية الباردة والرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار المتوسطة.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة مياه الأمطار، وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات فور تساقط الأمطار؛ لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.



وتابع شعيب على مدار الساعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم، وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ الاثنين الماضي، لأمطار من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

