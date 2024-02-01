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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البرلمان العربي يشيد بدور المرأة في دعم مسيرة التطوير والتنمية المستدامة

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات وما وصلت إليه من مكانة متميزة في كافة المجالات وتبؤها أعلى المناصب العليا والقيادية، مشيدا بدورها في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.

ودعا العسومي - في بيان اليوم /الخميس/ بمناسبة "يوم المرأة العربية" الذي يوافق الأول من شهر فبراير من كل عام - إلى ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل عالم يموج بالتحديات الصعبة التي تؤثر على القيام بدورها خاصة لما تشهده المرأة حاليا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.

ونوه العسومي، بدور البرلمان العربي في هذا الصدد بإصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفانا بدور المرأة العربية، وتقديرا لمكانتها الرفيعة، لتكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بها.


ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذه المناسبة تأتي والمرأة الفلسطينية تعيش في ظل ظروف قاسية ومأساوية من عنف ممنهج يمارس ضدها على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتشريد وسياسة حصار، مثمنا عاليا التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها، ومؤكدا أنها رمز وأيقونة للنضال والتضحيات، داعيا المجتمع الدولي لحشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة.
 

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