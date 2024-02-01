ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد ما أغلقت أمس على هبوط.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 28425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 34174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12114 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 6427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 9112 نقطة.

