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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإسكندرية.. اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في المياه والبيئة

صدى البلد

 انعقدت اليوم جلسة حوارية حول قضايا مهمة تتعلق بالمياه بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منها رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان بيرجر، كان على رأس الوفد الدولي، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية. 


وشهدت الفعالية حضور عدد من السفراء الأوروبيين، بما في ذلك سفراء إسبانيا والسويد وبلجيكا وإستونيا وليتوانيا وقبرص واليونان، إضافة إلى ممثلين عن سفارات التشيك وبولندا والمجر وفرنسا.
تمحورت النقاشات حول مجالات إدارة المياه ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، والتعامل مع مياه الأمطار. والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السبل لتحسين جودة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.


وقال المهندس ممدوح رسلان، أن مدينة الإسكندرية تتميز بطابعها الخاص وعلاقتها الوثيقة بأوروبا من خلال البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل مركزًا حيويًا للتبادل الثقافي والاقتصادي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على رغبة الأطراف بتعزيز التعاون المستقبلي وتطوير العلاقات.


كما ناقش اللقاء آليات وخطوات تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة والشركات المحلية والقطاع الخاص وموضوعات التغير المناخي وتأثيراته الاقتصادية والتجارية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك في التصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، ويشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الجهات المعنية، ويعزز التعاون المشترك نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة في مجال إدارة المياه والبيئة.

التغير المناخي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاسكندرية الاتحاد الأوروبي القابضة لمياه الشرب الغرفة التجارية في الإسكندرية

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