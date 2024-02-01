الثلوج بدأت على كاترين.. الأرصاد: أمطار غزيرة على هذه المناطق بسبب المنخفض الجوي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، معظم أنحاء البلاد مازالت تقع تحت سيطرة منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة صباحا ومساء علي كافة الأنحاء.

وتتكاثر السحب الممطرة خلال الطقس اليوم، على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة علي مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل الي القاهرة وشمال الصعيد خفيفة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن هذه الأجواء تستمر علي مدار اليوم، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية، تكاثر سحب ممطرة ورعدية على مناطق مختلفة من سواحلنا الشمالية الغربية وكذلك مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تسقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد .

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي

- ️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٨ درجات مئوية

- ️السواحل الشمالية الغربية ٨ درجات مئوية

- ️السواحل الشمالية الشرقية ٩ درجات مئوية

- ️شمال الصعيد ٦ درجات مئوية

- ️جنوب الصعيد ٨ درجات مئوية

كما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وتساقطت حبات البرد علي مختلف محافظات الساحل الشمالي.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة كل ما هو جديد عن حالة الطقس.