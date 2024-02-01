روسيا: الناتو يحاول استفزازنا من خلال مناورة "المدافع الصامدة"

قال كونستانتين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، إن الغرض من مناورة "المدافع الصامدة" التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي هو جس النبض بحثًا عن استفزازات محتملة ضد روسيا.

وأشار جافريلوف إلى أن حوالي 90 ألف عسكري سيشاركون في التدريبات بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الناتو بنقل المعدات إلى الشرق، لمحاكاة الدفاع عما يسمى بممر سووالكي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لقد وصفنا هذا بأنه شحذ التحالف ليس من أجل الدفاع، ولكن في الواقع لفحص الأجواء بحثًا عن أعمال استفزازية محتملة ضد روسيا".

وأصبحت خطط الناتو لإجراء أكبر مناورة منذ عقود، "المدافع الصامد 2024"، معروفة في 18 يناير.

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن مناورة الناتو "المدافع الصامد 2024" تعتبر في روسيا بمثابة تهديد.