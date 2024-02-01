إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق قرية الشراونة بمركز إدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة المعنية، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق قرية الشراونة التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل مركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية، إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتم تحرير محضر بالواقعة .