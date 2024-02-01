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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزه ببطولة أفريقيا وتأهله لأولمبياد باريس

صدى البلد

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزه ببطولة أفريقيا في نسختها الـ 26، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير 2024، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهله لأولمبياد باريس 2024.


وقال الدكتور أشرف صبحي - في بيان للوزارة اليوم الخميس - "إن نجاح منتخب اليد المصري في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتتويج ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة والثالثة على التوالي، يؤكد قوة ومكانة الرياضة المصرية، ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية من القيادة السياسية والحكومة المصرية".


وأكد الوزير أن البطولة كانت مميزة للغاية، حيث شهدت مشاركة 16 منتخبا من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، وتميزت بالمستوى الفني العالي والروح الرياضية العالية.. معربا عن شكره وتقديره لاتحاد كرة اليد المصري على الجهد الكبير الذي بذله في تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل الراحة والنجاح للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وأشاد بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو منتخب اليد المصري خلال البطولة، كما أكد أنهم مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري، مقدما الشكر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال البطولة.


وأعرب الوزير عن تقديره الجهود التي بذلتها الجهات الراعية لمنتخب اليد المصري، وقال "نؤكد استمرار دعمنا لهذه الجهات، وندعوها إلى مواصلة دعمها للرياضة والرياضيين المصريين".


ومن جانبها، أعربت الجهات الراعية عن سعادتها بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، مؤكدة دعمها المستمر للرياضة المصرية والرياضيين المصريين.
 

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