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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القائم بأعمال سفارة العراق تتسلم جائزتين في حفل تكريم الحكومات الاجتماعية

القائم بالأعمال المؤقت
القائم بالأعمال المؤقت تتسلم الجائزة

شاركت القائم بأعمال سفارة العراق لدى القاهرة، د. أروى هاشم، في حفل إعلان نتيجة جوائز الحكومات الاجتماعية، التي نظمها معهد الحكومات الاجتماعية، أمس الأربعاء، بالقاهرة.

وحصد العراق جائزتين عن فئة أفضل شخصية حكومية في مجال التواصل الحكومي الاجتماعي، إحداها كانت لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، والأخرى لوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق.

الجدير بالذكر أن التنافس كان بين سبع دول عربية وهي؛ العراق ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتونس والمغرب، حول أربعة فئات رئيسة، وهي المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود جوائز خاصة ترتبط بتأثير المؤسسات على المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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